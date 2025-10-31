El Municipio de General Madariaga informó mediante un comunicado oficial que el intendente Carlos Esteban Santoro y los integrantes de su gabinete aplicarán una “reducción temporal” en sus haberes salariales. La medida se enmarca en el contexto de la difícil situación económica que atraviesa el país y que impacta directamente en las finanzas locales.

Según se detalló, la decisión forma parte de un conjunto de acciones orientadas a garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y el pago completo de los salarios de toda la planta de empleados municipales. La baja en la coparticipación y en la recaudación de tasas fue uno de los factores que motivó esta resolución.

Además del recorte salarial para el primer nivel de gobierno, se dispuso la revisión de los gastos generales, eliminando aquellos que no son considerados prioritarios, y el congelamiento de vacantes. “Se realizará una reducción temporal en los sueldos del Intendente y su gabinete como muestra de compromiso ante el esfuerzo que la situación requiere”, señala el comunicado oficial, reafirmando el “compromiso de actuar con responsabilidad y priorizar el buen cumplimiento de los servicios para con los vecinos”.

Esta medida se replica en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires y del país, que enfrentan desafíos similares en sus cuentas públicas debido al contexto económico nacional. Santoro fue reelecto como intendente de General Madariaga en las elecciones generales de 2023, obteniendo el 67,19% de los votos -un total de 8045 sufragios- como representante de Juntos por el Cambio.

Fuente: con información de DIB

