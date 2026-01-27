En cumplimiento de la Ley Nacional N°22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, se llevaron a cabo dos operativos en las provincias de Salta y Catamarca que permitieron rescatar 25 loros y liberar nueve aves silvestres en su hábitat natural.

Ads

En el primer procedimiento, personal de la Sección Senda Hachada, dependiente del Escuadrón 52 Tartagal, realizaba patrullajes sobre la Ruta Nacional N°34, a la altura del Paraje Senda Hachada, cuando detectó a dos hombres ocultos entre la maleza.

Al aproximarse, los efectivos constataron que los individuos transportaban 25 ejemplares de loros de la especie Amazona aestiva (habladores), que se encontraban ocultos dentro de tres cajas.

Ads

Puede interesarte

La Fiscalía Penal de Embarcación dispuso la incautación de las aves y la aprehensión de las personas involucradas por infracción a la normativa vigente en materia de protección de fauna silvestre.

Por otro lado, en la provincia de Catamarca, integrantes de la Sección Santa María, dependiente del Escuadrón 23 Tinogasta, acompañaron a la Delegación de Flora y Fauna en el Paraje Entre Ríos para concretar la liberación de nueve aves silvestres que habían sido recuperadas del cautiverio.

Ads

La restitución de los ejemplares a su entorno natural se realizó con éxito, garantizando la preservación de las especies protegidas en la región, indicaron desde el Gobierno.