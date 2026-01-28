Los ataques militares de Israel sobre la Franja de Gaza devastaron el sistema de salud reproductiva del enclave y destruyeron cerca del 90% de las clínicas de fertilidad, según denunciaron autoridades sanitarias locales y organismos internacionales. La ofensiva dejó a miles de parejas sin posibilidad de continuar tratamientos y provocó la pérdida irreversible de embriones congelados.

Historias como la de Maysera al-Kafarna reflejan el impacto humano de la destrucción. Tras años de intentar quedar embarazada, había recurrido a la fertilización in vitro y mantenía cuatro embriones almacenados en una clínica de Gaza City. El centro fue alcanzado por un ataque aéreo y todo el material genético quedó destruido. “Sentimos que perdimos una parte de nosotros”, relató a medios internacionales.

De acuerdo a informes médicos, incluso las clínicas que no fueron destruidas enfrentan riesgos críticos por la falta de combustible y de nitrógeno líquido, indispensable para conservar embriones a temperaturas seguras. La crisis energética y el bloqueo de insumos médicos impiden reanudar tratamientos y ponen en peligro a recién nacidos en incubadoras.

Organizaciones de derechos humanos y expertos de Naciones Unidas advirtieron que los ataques a la salud reproductiva encuadran dentro de las prácticas prohibidas por la Convención para la Prevención del Genocidio. En informes oficiales, investigadores de la ONU señalaron que la destrucción deliberada de clínicas de fertilidad y maternidades constituye una medida destinada a impedir nacimientos dentro de la población palestina.

Las consecuencias ya se reflejan en los indicadores demográficos: el Ministerio de Salud de Gaza reportó una caída del 41% en los nacimientos durante el primer semestre de 2025 en comparación con años anteriores. A esto se suman abortos espontáneos, complicaciones obstétricas y muertes maternas vinculadas a la falta de atención y nutrición adecuada.

Pese al escenario crítico, médicos locales sostienen que intentarán reconstruir el sistema una vez que cesen las hostilidades. “Queremos devolver la esperanza a quienes perdieron todo”, afirmó un especialista en fertilidad de Gaza, mientras la comunidad internacional sigue reclamando garantías para la protección de hospitales y centros de salud en medio del conflicto.

Fuente: Al Jazeera