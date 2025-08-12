Gauna y Saravia disputarán Final A en la tarde de los ASU 2025
Lucía Gauna logró la clasificación en 100 metros libres y Ulises Saravia en los 100 espalda. A su vez, Matías Chaillou participará de la Final B para la misma especialidad de los Juegos Panamericanos Junior.
En las series clasificatorias de la mañana para la natación en los Juegos Panamericanos Junior que se están desarrollando en Asunción, dos marplatenses lograron la clasificación a las Finales A por las medallas que se disputarán esta tarde.
En los 100 metros libres femenino, Lucía Gauna esta vez se metió entre las 8 mejores y lo propio hizo a continuación Ulises Saravia en los 100 espalda, una de sus especialidades. No pudo alcanzar el mismo objetivo Matías Chaillou que disputará Final B en la misma competencia.
La mañana comenzó con las series de los 100 libres donde “Luchy” fue tercera en la quinta y última serie con un registro de 57.26 segundos que le permitió quedarse con el séptimo puesto de la tabla acumulada de todas las baterías clasificatorias, a 1.33 segundos del mejor registro realizado por la brasilera Stephanie Balduccini (55.93).
En consecuencia, esta tarde desde las 18.03 estará disputando la Final A de la especialidad tratando de acercarse a los puestos de medalla.
Luego fue el turno de los 100 metros espalda, primera aparición individual del abanderado de la delegación argentina, Ulises Saravia y además, de Matías Chaillou. Ambos formaron parte de la última serie para la especialidad y terminaron 2° y 4°, respectivamente. Sin embargo, la realidad fue distinta para uno que para otro.
Saravia, que viene de una semifinal mundialista en Singapur, ingresó en la Final A con el séptimo mejor tiempo (56.53 segundos), mientras que el nadador de Atlantis quedó en Final B a 40 centésimas de meterse entre los mejores 8 (57.45).
Por la tarde, competirán a las 18.46 y 18.49 buscando el posicionamiento final dentro de una de las exigentes pruebas que tiene el cronograma.
