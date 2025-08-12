En las series clasificatorias de la mañana para la natación en los Juegos Panamericanos Junior que se están desarrollando en Asunción, dos marplatenses lograron la clasificación a las Finales A por las medallas que se disputarán esta tarde.

En los 100 metros libres femenino, Lucía Gauna esta vez se metió entre las 8 mejores y lo propio hizo a continuación Ulises Saravia en los 100 espalda, una de sus especialidades. No pudo alcanzar el mismo objetivo Matías Chaillou que disputará Final B en la misma competencia.

La mañana comenzó con las series de los 100 libres donde “Luchy” fue tercera en la quinta y última serie con un registro de 57.26 segundos que le permitió quedarse con el séptimo puesto de la tabla acumulada de todas las baterías clasificatorias, a 1.33 segundos del mejor registro realizado por la brasilera Stephanie Balduccini (55.93).

En consecuencia, esta tarde desde las 18.03 estará disputando la Final A de la especialidad tratando de acercarse a los puestos de medalla.

Luego fue el turno de los 100 metros espalda, primera aparición individual del abanderado de la delegación argentina, Ulises Saravia y además, de Matías Chaillou. Ambos formaron parte de la última serie para la especialidad y terminaron 2° y 4°, respectivamente. Sin embargo, la realidad fue distinta para uno que para otro.

Saravia, que viene de una semifinal mundialista en Singapur, ingresó en la Final A con el séptimo mejor tiempo (56.53 segundos), mientras que el nadador de Atlantis quedó en Final B a 40 centésimas de meterse entre los mejores 8 (57.45).

Por la tarde, competirán a las 18.46 y 18.49 buscando el posicionamiento final dentro de una de las exigentes pruebas que tiene el cronograma.