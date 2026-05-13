La iniciativa, impulsada por la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS), contempla una inversión estimada en 550 millones de dólares y fue aprobada mediante la Resolución 676/2026 publicada en el Boletín Oficial. Según se detalló, el proyecto quedó incorporado formalmente dentro del sector “Petróleo y Gas” del esquema RIGI.

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La obra prevé la instalación de 95.400 HP ISO de potencia de compresión sobre el tramo que une Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires. El objetivo central es incrementar la capacidad de transporte de gas natural en 14 millones de metros cúbicos diarios, lo que permitirá optimizar el suministro energético y reducir la necesidad de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL).

De acuerdo con la documentación oficial, más de 513 millones de dólares del total invertido serán considerados activos computables dentro del régimen de promoción. Además, se estima que la construcción demandará unos 18 meses y que la operación comercial comenzará el 1 de abril de 2027.

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Desde el Gobierno destacaron que la ampliación del gasoducto constituye una pieza clave para consolidar el desarrollo energético vinculado a Vaca Muerta y avanzar hacia una mayor autosuficiencia energética. La obra también busca acompañar el crecimiento de la producción gasífera y ampliar la capacidad de evacuación del recurso hacia los principales centros de consumo.

El ingreso del proyecto al RIGI se suma a otras iniciativas energéticas y de infraestructura que el Ejecutivo busca promover a través de este régimen, creado para atraer inversiones de gran escala mediante beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros.

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