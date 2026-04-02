Gas pimienta en una escuela: la directora habló del incidente y pidió reflexión
Desde la Secundaria 25 de Mar del Plata confirmaron que 20 alumnos fueron asistidos y que se investiga a los responsables.
La directora de la Escuela Secundaria N°25 de Mar del Plata, Ángela Trani, brindó detalles sobre el incidente ocurrido cuando estudiantes arrojaron gas pimienta dentro del establecimiento.
Según explicó, el hecho se produjo tras un recreo y en medio de un corte de luz, cuando algunos alumnos utilizaron gas pimienta en una galería techada, lo que generó efectos como irritación en ojos, garganta y estornudos entre los presentes.
“Se activó rápidamente el protocolo y acudieron tres ambulancias del SAME. Se asistió a unos 20 chicos y ninguno necesitó traslado”, señaló.
Además, indicó que se notificó a las familias, a las autoridades educativas —incluyendo inspección distrital, regional y de nivel— y que la escuela inició una investigación para determinar quiénes fueron los responsables. “La comunidad está preocupada y ocupada para que esto no vuelva a suceder”, afirmó.
La institución continúa trabajando en instancias de reflexión con los alumnos y evaluará las medidas correspondientes una vez identificados los involucrados.
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