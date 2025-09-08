La provincia de Buenos Aires volvió a marcar el pulso de la política nacional. En las elecciones del domingo 7 de septiembre de 2025, el gobernador Axel Kicillof consiguió un triunfo contundente: el peronismo se impuso a La Libertad Avanza por más de 13 puntos y fortaleció su liderazgo de cara al 2027.

El resultado revalidó el peso de los intendentes del Conurbano, que jugaron un rol central en la campaña y se mostraron como los grandes articuladores territoriales. Según analistas, la unidad entre el kicillofismo, el cristinismo y el massismo fue determinante para alcanzar la victoria.

Del otro lado, la derrota golpeó de lleno al presidente Javier Milei y a los responsables de su armado bonaerense, entre ellos Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem y Sebastián Pareja. La estrategia libertaria de enfrentar a los barones del PJ con candidatos poco conocidos se reveló fallida.

Consultores políticos coincidieron en que el fracaso de la alianza libertaria abre un escenario incierto para el oficialismo nacional de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. También advirtieron que el peronismo deberá sostener su capacidad de movilización en la próxima contienda.

Con el triunfo de hoy queda confirmado que en Argentina hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo.



Sabemos muy bien la responsabilidad que nos toca, que no alcanza con criticar ni con oponerse. Durante meses nos dijeron que arrasaban, que iban a pintar la provincia de violeta… pic.twitter.com/kBQISJamQh — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 8, 2025

Kicillof, que impulsó el desdoblamiento electoral pese a la resistencia de Cristina Kirchner, emerge ahora como uno de los principales referentes opositores y como presidenciable para 2027. “Ganó la provincia en una elección intermedia que el peronismo no obtenía desde 2005”, remarcaron los especialistas.

El desenlace bonaerense, además, arrastró al PRO, que no logró retener poder territorial y quedó desdibujado en el mapa electoral. En tanto, terceras fuerzas como “Provincias Unidas” lograron capitalizar parte del descontento social y se posicionan como alternativas en un escenario que promete mayor fragmentación.

Fuente: Infobae