En el Mes Mundial del Alzheimer, la organización marplatense realizará un encuentro gratuito el martes 30 de septiembre para responder consultas de la comunidad sobre demencia, estimulación y acompañamiento.

Durante septiembre, GAMA – Centro Integral de la Memoria – llevó adelante una campaña para recibir preguntas vinculadas con la demencia, el Alzheimer, los cuidados y la estimulación. Las consultas llegaron a través de redes sociales y buzones colocados en la sede de la institución.

Como cierre, el equipo profesional de GAMA responderá las inquietudes en una charla abierta y gratuita que se desarrollará el martes 30 de septiembre, a las 16 horas, en el SUM de la Asociación Mutual de Empleados de Comercio del Sudeste Bonaerense (Salta 1852).

La actividad contará con la participación del Dr. Leandro Sousa (neurólogo), el Dr. Juan Carlos Turnes (psiquiatra), las licenciadas María Cristina Álvarez y Luciana Alessio (trabajadoras sociales), y las especialistas Patricia Brutrón y Juliana Ramella (terapistas ocupacionales).

Septiembre es el Mes Mundial del Alzheimer, campaña internacional impulsada por Alzheimer’s Disease International (ADI) que busca concientizar sobre la demencia y reducir el estigma. El lema de este 2025, “Preguntá por la demencia, preguntá por el Alzheimer”, alienta a informarse y animarse a consultar, entendiendo que la información es el primer paso para prevenir, acompañar y cuidar.

Con más de 35 años de trayectoria, GAMA se ha consolidado como pionera en el abordaje integral de las personas con Alzheimer u otras demencias, además de ser referente nacional y regional en la contención y apoyo a sus familias.