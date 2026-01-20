La noche estuvo marcada por un clima de elegancia y emoción, con la presencia estelar de Mirtha Legrand, madrina honoraria de la fundación, fue una de las grandes protagonistas de la velada. La conductora asistió con doble vestuario y recibió una ovación por parte de los invitados, reafirmando su histórico vínculo con las causas solidarias y su cercanía con Mar del Plata, ciudad emblemática en su trayectoria .

Ads

La gala se desarrolló en el Salón Real del emblemático Hotel Costa Galana, y ofreció un menú especialmente diseñado para la ocasión. La recepción incluyó una variedad de bocados fríos y calientes, dando paso luego a una entrada de langostinos ahumados sobre tabulé cítrico, con emulsión de duraznos y curry, maní tostado y brotes de temporada.

Como plato principal, los comensales disfrutaron de un lomo de ternera con crocante de hierbas, acompañado por persiana de papas, boniato y panceta, vegetales sobre “cake” de maíz y jugo de hongos del bosque. El cierre dulce estuvo a cargo del postre denominado Saveur D’Asie, una mousse de frambuesa y lychee, que fue ampliamente celebrada por los asistentes.

Ads

La propuesta se completó con bebidas que incluyeron vinos Chardonnay y Malbec, agua mineral, gaseosas y un brindis con espumante Extra Brut, además de café, té y petit fours.

Durante la gala hubo shows, donde Rodrigo Vagoneta y Fátima Flórez pusieron humor al evento, y shows musicales como el del grupo “Pampas bravas”. Además, hubo momentos especialmente emotivos, en los que se puso en valor el trabajo que FUNDAMI desarrolla desde hace años en el ámbito de la salud, acompañando a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. Los discursos destacaron la importancia del acompañamiento de la comunidad y del sector privado para sostener este tipo de iniciativas solidarias.

Ads

La presencia de personalidades del espectáculo, empresarios y referentes sociales aportó visibilidad al evento y reforzó el objetivo central de la noche: recaudar fondos y concientizar sobre la labor de FUNDAMI. En ese sentido, la gala volvió a demostrar que la solidaridad puede conjugarse con el arte, la gastronomía y la emoción en un entorno de excelencia .

Los fondos recaudados serán destinados a obras de infraestructura y equipamiento para el Hospital Materno Infantil, dentro del programa de ayuda que la fundación sostiene desde hace casi 30 años.

Con esta nueva edición, FUNDAMI cerró una velada que dejó huella en Mar del Plata, reafirmando el espíritu solidario que impulsa cada una de sus acciones y consolidando a la gala del Costa Galana como una cita anual ineludible del verano.