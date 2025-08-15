Con un teatro colmado y una pantalla gigante en la vereda para quienes no pudieron entrar, la periodista y candidata a concejal por Nuevos Aires, Gabriela Azcoitía, encabezó un acto que se convirtió en una verdadera muestra de apoyo ciudadano y de la histórica Unión Cívica Radical marplatense.

Acompañada por el senador nacional Maximiliano Abad, por el presidente del Comité local, Gustavo Serebrinsky, y por Ariel Bordaisco, segundo candidato, Azcoitía recibió una cálida ovación al subir al escenario mientras en una pantalla aparecían imágenes de recorridas y reuniones de estas semanas. “Con muchos de ustedes nos conocemos desde hace años, pero esta vez es diferente: Hoy vengo a decirles que vamos a hacerlo juntos porque Mar del Plata todavía tiene paginas por escribir”, expresó ante el aplauso sostenido del público en el Melany.

Abrió el acto el titular del Comité local quien dijo: “Este acto es una demostración que el radicalismo está más fuerte que nunca” al mencionar que “tenemos un pasado que nos enorgullece al frente de la ciudad con intendentes que honraron la gestión pública, un presente con muchas responsabilidades porque el país y la provincia atraviesan momentos difíciles y necesitamos cercanía y atender a las necesidades. Y eso estamos haciendo con Gaby y Ariel. Además, tenemos un desafío: consolidar un proyecto de, por y para los marplatenses de General Pueyrredon”.

A su turno, Ariel Bordaisco destacó que al radicalismo “nos convoca la historia y la identidad, no un acto”, para asegurar que “*no hay otro partido en la historia de la democracia argentina que haya sabido interpretar los tiempos como el radicalismo: desde el origen, pasando por la Reforma Universitaria, la honestidad de Illia, el coraje de Raúl, y tengo miles de ejemplos más”.

“Hoy la revolución es volver a escuchar. Porque cuando la política escucha, la gente deja de gritar, porque siente que alguien está para ellos, por ellos, pensando en ellos”, sentenció Bordaisco. Y cerró: “Vinimos a comprometernos con un futuro aún más grande. Vinimos a decir que las banderas del radicalismo no solo están vivas: están flameando más alto que nunca. Estamos con Gaby caminando cada barrio. Vamos a escuchar cada voz. Vamos a unir nuestras fuerzas. Y vamos a demostrar que cuando el radicalismo se pone de pie, Mar del Plata camina hacia adelante”, sentenció Bordaisco.

El momento de Gaby con el público fue algo realmente emotivo. No solo por los aplausos, sino por el afecto que se dejaba apreciar desde el momento que tomó contacto con la sala, desbordada de vecinos. Saludos, abrazos, pedidos de fotos y una arenga que la inspira desde que comenzó a tomar forma la campaña, de parte de trabajadores del comercio, de la pesca, referentes de barrios, del deporte, de la cultura, del vecinalismo. Todos con un mensaje en común: “Vamos Gaby, te apoyamos, sos diferente, estamos con vos, a no aflojar...”.

Así, la primera candidata a concejal, Gaby Azcoitía, destacó que su decisión de ser candidata tiene que ver con “momentos de la vida” y con la necesidad de “volcar de otra manera una vocación de servicio y un amor por Mar del Plata que siempre tuve” con “la mirada alta y con la escucha y el corazón puesto en la gente”. La periodista viene recorriendo desde hace semanas los barrios, totalizando ya 20 y con reuniones con distintos sectores, como la pesca, el deporte, los comerciantes y las pymes y una innovadora forma de comunicarse desde el streaming que comenzó en Las Américas.

Tras agradecer a Maximiliano Abad y a Ariel Bordaisco, Gaby señaló: “Soy una vecina más, que vino a escucharlos, a tomar nota y a buscar soluciones para que la ciudad vuelva a brillar. Aquí nací, crecí, estudié y formé una familia. Profesionalmente pude cumplir todos mis objetivos, a lo largo de una carrera de 35 años, todos saben quién soy y si decidí transitar este camino es porque creo que podemos hacerlo. Vengo a decirle a cada vecino que hay un camino, que lo vamos a hacer juntos, porque soy quien va a representarlos con sensatez, humildad y amor por cada barrio”.

Tras ello, el senador nacional Maximiliano Abad resaltó la importancia de la lista de Nuevos Aires: “En nuestra lista están presentes la producción, la educación, la salud, la cultura local, el comercio, el medioambiente y el deporte. El compromiso que lideran Gabriela y Ariel es claro: sensibilidad y empatía para dialogar con la gente, y determinación para encontrar las soluciones que nos piden”.

“Por eso abrazamos -agregó- este movimiento ciudadano que es Nuevos Aires, donde la escucha a los vecinos es la materia prima a partir de la cual pensamos el futuro”.

Para Abad, “en una época donde la desconexión entre sociedad y política parece ser la regla, me siento muy feliz de que los marplatenses puedan elegir en septiembre a una lista que los representa íntegramente” ya que “en estas elecciones no elegimos solamente candidatos: votamos una manera de hacer política”.

Con la música en alto, el acto cerró en un clima de entusiasmo, con vecinos que se acercaron para saludar y dialogar con los candidatos, y con un mensaje común: escuchar para transformar Mar del Plata, con una política cercana y comprometida con la gente.