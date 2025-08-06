Con una propuesta diferente y un formato de presentación inspirado en los programas en vivo de televisión, se lanzó oficialmente la lista de Nuevos Aires, encabezada por la periodista Gabriela Azcoitia como primera candidata a concejal en General Pueyrredon.

El evento tuvo lugar en el complejo La Normandina, donde Azcoitia ofició de conductora en una transmisión audiovisual que se replicará por redes sociales, en contacto con vecinos que representan oficios y actividades de distintos sectores de la ciudad. También participaron los candidatos de la lista como Ariel Bordaisco, e invitados especiales y referentes políticos en un clima de cercanía, diálogo e identidad marplatense.

Durante el acto, Azcoitia remarcó el carácter ciudadano y plural del espacio, que nuclea a representantes del vecinalismo, la cultura, el deporte, sectores políticos como el radicalismo, el socialismo y el GEN, instituciones educativas y religiosas, centros de jubilados, espacios ambientalistas, profesionales, trabajadores de la salud y la educación, pequeños comerciantes, ex trabajadores de medios de comunicación y personas independientes comprometidas con el presente y el futuro de Mar del Plata.

Por ello, la lista de candidatos que encabeza recorrerá distintos puntos de la ciudad, con reuniones con instituciones, sectores productivos y de tecnología, mantendrá un contacto con los jóvenes y los adultos mayores para escucharlos, y pondrá en marcha una serie de streamings en vivo en cada punto de Mar del Plata y Batán, donde el vecino podrá ser protagonista.

“Después de tantos años en la televisión, hoy doy un paso más para representarlos desde otro lugar: el Concejo Deliberante. Esta lista refleja una Mar del Plata diversa, activa y que quiere hacerse escuchar. Y yo estoy preparada con honestidad y convicción”, sostuvo.

Acompañada por los candidatos que la acompañan en la lista, Azcoitia hizo hincapié en la necesidad de recuperar la confianza en la política a través de la cercanía real con la comunidad.

“No vine a este espacio a pedir un voto con reglas de la vieja política. Nuevos Aires llegó para hablarle al vecino. Queremos y vamos a hablar de Mar del Plata porque el verdadero protagonista es y será el vecino y la vecina”, remarcó.

La candidata cerró su mensaje convocando a “no perder la ilusión de luchar por su barrio, por la ciudad que queremos”, y reafirmó: “Seguiré caminando cada sector como lo venimos haciendo desde hace meses, escuchando y construyendo propuestas con la gente para transformar Mar del Plata y Batán”.

Lista completa de candidatos a concejales por Nuevos Aires:

Gabriela Azcoitia Ariel Bordaisco Verónica Hourquebié (UCR) Daniel Núñez (concejal) Lucía Mansilla (socialismo) Pablo Zelaya Blanco (socialismo) Marta Loaiza (comunidad evangélica) Pablo Vottola (comerciante, referente del Puerto) Laura Romero (dirigente del GEN) Nicolás Actis (médico cirujano) Alejandra Bonci (presidenta del Club Talleres) Juan Manuel López (vecinalismo)

Suplentes:

Edith Rodríguez

Víctor Hugo Ballesteros

Margarita Toso

Luciano Rudi

Yamila García Pérez

Sofía Prati

Fernando Crespo

Consejeros escolares:

María Celeste Morasso

Gonzalo Salord

Liliana Pintos

Rubén Calomarde

Norma Leoni

Suplentes de consejeros escolares: