En el marco de sus habituales recorridas por la ciudad, la candidata a concejal por Nuevos Aires, Gabriela Azcoitía, visitó comercios del microcentro, donde trabajadores y vecinos le expresaron su preocupación por la caída de las ventas y la inseguridad.

La periodista ya había recorrido previamente más de 25 barrios de General Pueyrredon -dos de ellos mediante la novedosa modalidad de streaming por redes sociales- y los centros comerciales de calle San Juan, 12 de Octubre y la avenida Juan B. Justo, y en esta ocasión volvió a remarcar la importancia de escuchar en cada lugar a los vecinos.

”Cuando hablo de seguridad, no lo digo desde un escritorio, sino que lo escucho en cada barrio”, manifestó en la recorrida sobre la calle Rivadavia, una de las más castigadas con robos y roturas de vidrieras, y también por la Diagonal Pueyrredon.

“La inseguridad está en la calle y es insoportable. Ya no hay tiempo para discursos ni excusas: hay que actuar. La Mar del Plata del futuro necesita un trabajo coordinado con mayor inversión en seguridad”, le comentó a los vecinos que se agruparon para llevar sus reclamos a la candidata, quien previamente tuvo una reunión en Las Avenidas y Peralta Ramos Oeste.

Además, remarcó que “hay que priorizar a nivel comunal un presupuesto que permita tener más prevención”, y señaló que se necesitan “más cámaras, mejor iluminación y más controles”.

“Los comerciantes y vecinos del microcentro están cansados. Les cuesta sostener un ritmo de ventas y me contaron que en muchos casos tienen que cerrar antes por la inseguridad, que les cambió la forma de trabajar”, concluyó Azcoitía.