En un encuentro cargado de emoción y compromiso, Gabriela Azcoitia compartió una jornada de diálogo con más de 200 mujeres de Mar del Plata y Batán. Reunidas para pensar juntas el presente y el futuro de la ciudad, referentes de la cultura, el deporte, la moda y el espectáculo, profesionales de la salud y trabajadoras del sector inmobiliario y de los medios de comunicación colmaron las instalaciones de Parador Pueyrredón.

También formaron parte del encuentro mujeres de otros sectores, como ONG´s, la pesca y el cordón frutihortícola, y trabajadores sociales, referentes de barrios populares, emprendedoras y abuelas.

“Escuchar con atención, respeto y sensibilidad. De eso se trató este encuentro”, expresó la primera candidata a concejal por Nuevos Aires, quien destacó la importancia de que las voces femeninas estén cada vez más presentes en la agenda política y social.

Además, la periodista también dejó un mensaje desde su experiencia: "Sé lo que significa levantarse temprano, sostener una familia y multiplicarse para estar en todos lados. Por eso valoro a cada una de ustedes, que luchan, cuidan, emprenden y no bajan los brazos. Las mujeres sabemos lo que es resistir, pero también sabemos lo que es escuchar para construir y transformar”.

Durante la charla, tomó nota de ideas, inquietudes y propuestas: “No soy de la política. Vine a construir junto a ustedes. Porque una ciudad más justa, inclusiva y activa solo es posible si cada mujer tiene lugar y es escuchada”.

En este encuentro masivo, Azcoitia pudo escuchar a cada referente y compartir un momento de charla, tomando nota de cuestiones específicas que le fueron acercando.