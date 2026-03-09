Gabriel Lucero habló con Visionshow tras salir de GH
El primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada se sometió al ping-pong de VisionShow y respondió todo.
Gabriel Lucero habló de por qué cree que la gente lo eligió para salir de la casa, si se considera o no una “planta” dentro del juego y hasta se animó a decir que le gustaría que el próximo eliminado sea Tommy.
Además, recordó su pasado en redes con personajes como Bibiana Sarnoza, explicó la diferencia entre generar contenido online y enfrentarse cara a cara dentro de la casa, y reconoció que se arrepiente de no haber generado más conflicto ni mostrar una faceta más combativa durante su paso por el reality.
VIDEO:
https://www.instagram.com/reel/DVn2ebVkduo/?igsh=MTNiYjBuYWR0aWY2cQ==
