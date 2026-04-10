FOTO: Mauricio Cristalli

La Liga Marplatense de Fútbol dio a conocer el cronograma oficial de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 “Juan Montoya”, en el marco de la Copa “Marcelo Alejandroff”. La jornada se llevará a cabo entre el sábado 11 y el domingo 12 de abril, con una amplia agenda de partidos en diferentes escenarios de la ciudad.

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El grueso de la fecha se disputará el sábado, con encuentros en simultáneo desde las 12:30 en Sexta División, 14 en Quinta y 16 en Primera. Cabe destacar que estos horarios responden al ajuste habitual del calendario en esta época del año, debido a que comienza a oscurecer más temprano, lo que obliga a adelantar el desarrollo de los encuentros.

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ZONA A

Argentinos del Sud - San Lorenzo

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El siciliano - Alvarado

Racing - el Cañon

River - Once Unidos

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Chapadmalal - Mitre

Quilmes - Almagro

DOMINGO ZONA A

Kimberley - San Jose 14.30HS

ZONA B

INDEPENDIENTE - NORTE

LIBERTAD - CIRCULO

AL VER VERAZ - BOCA

ATLETICO MAR DEL PLATA - TALLERES

SAN ISIDRO - URQUIZA

NACIÓN - BANFIELD

CADETES - UNION

Por su parte, el domingo 12 se cerrará la fecha con el enfrentamiento entre Kimberley y San José, que se jugará en horarios modificados: Sexta a las 11, Quinta a las 12:30 y Primera a las 14:30.

Además, en la cancha de San Lorenzo habrá doble jornada: Cadetes se medirá ante Banco Provincia en Sexta División, mientras que luego enfrentará a Unión en Quinta y Primera.

De esta manera, el fútbol local tendrá un nuevo fin de semana cargado de acción, con partidos claves que comienzan a perfilar la tabla en esta etapa del campeonato.