Fútbol Local: programación confirmada para la séptima fecha del Torneo Apertura
Se disputará este fin de semana en distintas canchas de Mar del Plata, con actividad en Primera, Quinta y Sexta División.
La Liga Marplatense de Fútbol dio a conocer el cronograma oficial de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 “Juan Montoya”, en el marco de la Copa “Marcelo Alejandroff”. La jornada se llevará a cabo entre el sábado 11 y el domingo 12 de abril, con una amplia agenda de partidos en diferentes escenarios de la ciudad.
El grueso de la fecha se disputará el sábado, con encuentros en simultáneo desde las 12:30 en Sexta División, 14 en Quinta y 16 en Primera. Cabe destacar que estos horarios responden al ajuste habitual del calendario en esta época del año, debido a que comienza a oscurecer más temprano, lo que obliga a adelantar el desarrollo de los encuentros.
ZONA A
Argentinos del Sud - San Lorenzo
El siciliano - Alvarado
Racing - el Cañon
River - Once Unidos
Chapadmalal - Mitre
Quilmes - Almagro
DOMINGO ZONA A
Kimberley - San Jose 14.30HS
ZONA B
INDEPENDIENTE - NORTE
LIBERTAD - CIRCULO
AL VER VERAZ - BOCA
ATLETICO MAR DEL PLATA - TALLERES
SAN ISIDRO - URQUIZA
NACIÓN - BANFIELD
CADETES - UNION
Por su parte, el domingo 12 se cerrará la fecha con el enfrentamiento entre Kimberley y San José, que se jugará en horarios modificados: Sexta a las 11, Quinta a las 12:30 y Primera a las 14:30.
Además, en la cancha de San Lorenzo habrá doble jornada: Cadetes se medirá ante Banco Provincia en Sexta División, mientras que luego enfrentará a Unión en Quinta y Primera.
De esta manera, el fútbol local tendrá un nuevo fin de semana cargado de acción, con partidos claves que comienzan a perfilar la tabla en esta etapa del campeonato.
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