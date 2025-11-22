Furia se enfrentó a Camila Nash
Un nuevo cruce de Furia en "El Internado"
En el reality chileno El Internado, emitido por Mega, Furia Scaglione protagonizó un fuerte enfrentamiento con Camila Nash luego de que la discusión escalara entre gritos, insultos y acusaciones directas. ￼
La situación se desató cuando Nash intentó mediar y calmar los ánimos y Scaglione respondió con furia: “¿Querés un clip? Ya lo tenés”, fue uno de los comentarios que circuló en redes y que amplificó la discusión.
