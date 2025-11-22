En el reality chileno El Internado, emitido por Mega, Furia Scaglione protagonizó un fuerte enfrentamiento con Camila Nash luego de que la discusión escalara entre gritos, insultos y acusaciones directas. ￼



La situación se desató cuando Nash intentó mediar y calmar los ánimos y Scaglione respondió con furia: “¿Querés un clip? Ya lo tenés”, fue uno de los comentarios que circuló en redes y que amplificó la discusión.

