La Fundación FUNDAMI llevará adelante esta noche una nueva edición de su histórica Cena de Gala Solidaria, uno de los eventos benéficos más emblemáticos de Mar del Plata. Será la edición número 26 y tendrá lugar en el Salón Real del Hotel Costa Galana, a partir de las 21 horas, con el objetivo de recaudar fondos en beneficio del Hospital Materno Infantil.

La totalidad de lo recaudado será destinada a obras de infraestructura y equipamiento para el hospital, en línea con el trabajo sostenido que FUNDAMI desarrolla desde hace casi tres décadas acompañando a una institución clave para la salud de niños y madres de la ciudad y la región.

En diálogo con el programa El Marplatense en Verano, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7, Carlos Zunino, director de la Fundación FUNDAMI, explicó que la organización trabaja desde hace 28 años al servicio del Hospital Materno Infantil. “La fundación nació a partir de la iniciativa de familias marplatenses que vieron la necesidad de acompañar al hospital para que pueda brindar una atención de calidad, tanto a los niños como a sus mamás”, señaló.

Zunino remarcó que la cena solidaria representa un momento clave para visibilizar el trabajo que se realiza durante todo el año y para reunir los fondos necesarios que permitan concretar obras prioritarias definidas junto a las autoridades del hospital. “Es una forma de dejar huella en muchas historias que se viven a diario en el hospital, algunas visibles y otras silenciosas, pero igual de importantes”, expresó.

La respuesta de la comunidad volvió a ser contundente. Según detalló el director de FUNDAMI, el salón estará completamente colmado, con la participación de alrededor de 400 personas, entre representantes del sector empresarial, vecinos y turistas que se suman a la causa solidaria. Actualmente, más de 15 empresas colaboran de manera mensual con la fundación, además de numerosos aportes individuales.

Entre las obras más recientes impulsadas por FUNDAMI se encuentra la residencia para madres, un espacio que permite alojar hasta 24 mujeres que acompañan a sus hijos durante tratamientos prolongados. Esta iniciativa se suma a otras intervenciones como la construcción de quirófanos, consultorios, áreas de oncología y espacios de rehabilitación, fortaleciendo el rol del hospital como centro de referencia regional.

La gala contará nuevamente con la presencia de Mirtha Legrand, quien acompaña de manera ininterrumpida a FUNDAMI desde la primera edición de la cena, y con la participación de artistas de la cartelera local que realizarán intervenciones especiales en apoyo a la causa.

Desde la fundación recordaron que quienes deseen colaborar pueden hacerlo no solo durante la cena, sino a lo largo de todo el año, contactándose a través de las redes sociales @fundamiok o en el sitio web www.fundami.com.ar, donde es posible sumarse como socio solidario o benefactor.

Con esta nueva edición de su cena solidaria, FUNDAMI reafirma su compromiso con la salud pública y renueva su acompañamiento permanente al Hospital Materno Infantil, consolidándose como una de las iniciativas solidarias más sostenidas y reconocidas de Mar del Plata.