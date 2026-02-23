La Banda Sinfónica Municipal de Mar del Plata, institución con más de un siglo de historia y reconocida como patrimonio cultural, atraviesa actualmente una situación delicada: funciona con 18 cargos vacantes, lo que representa casi un tercio de su planta estable. Ante esta situación, la concejal María Eva Ayala alertó sobre los riesgos de mantener a la banda operando al límite y criticó la falta de políticas claras para su fortalecimiento.

“Uno de los organismos culturales más importantes de nuestra ciudad está trabajando al límite”, señaló Ayala, recordando que ya el año pasado había solicitado información formal sobre la cobertura de cargos y recibió garantías de que todo estaba asegurado, lo que finalmente no se concretó. La edil explicó que, en lugar de cubrir los puestos vacantes mediante concursos, se recurre a contrataciones ocasionales, lo que precariza a los músicos y desnaturaliza el carácter estable de la banda.

La Banda Sinfónica, que nació cuando Mar del Plata comenzaba a consolidarse como ciudad, ha acompañado cada etapa de la historia colectiva local y ha participado en eventos culturales, cívicos y artísticos de relevancia. “Fue reconocida como patrimonio cultural y eso implica responsabilidad concreta del Estado municipal”, enfatizó la concejal.

Ayala exigió transparencia y planificación: “Queremos saber cuántos cargos están efectivamente cubiertos, cuál es el plan para recomponer la planta y en qué plazos. Nuestra cultura no se sostiene con palabras, se sostiene con decisiones políticas y presupuesto que den respuesta a las necesidades de la Banda Sinfónica Municipal”.

