Villa Madero volvió a ser escenario de un hecho de violencia extrema: dos autos robados que huían a gran velocidad tras un asalto chocaron contra una moto y provocaron la muerte de una mujer de 40 años.

La víctima fatal salió despedida y golpeó contra una columna, falleciendo en el acto. Su acompañante sufrió fracturas y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles General Pinto y General Paunero. Según fuentes policiales, los ladrones acababan de cometer un asalto en una carnicería ubicada a tres cuadras y escapaban a bordo de dos autos: un Peugeot 208 blanco perteneciente a un empleado del comercio y un Fiat Siena del mismo color que había sido robado minutos antes en Tapiales.

Fue este último vehículo el que impactó de lleno contra la motocicleta. La violencia del choque quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona, donde se observa cómo los autos avanzan a alta velocidad y la moto queda atrapada en la trayectoria del Siena. Tras el impacto, los delincuentes continuaron la fuga: el Siena se detuvo a pocas cuadras y sus ocupantes se subieron al 208 para seguir escapando.

El fiscal Marcelo Diomede, de la UFI N°5 de La Matanza, quedó a cargo de la investigación y ordenó las pericias correspondientes para identificar a los responsables. La Policía analiza las imágenes de las cámaras públicas y privadas, mientras continúan los operativos para dar con los prófugos. Vecinos de la zona, conmocionados por el episodio, reclamaron mayor presencia policial y controles preventivos.

El crimen ocurre en un contexto de repetidos hechos violentos en Villa Madero. Dos días antes, un joven de 21 años fue asesinado de un disparo durante un robo cuando regresaba en bicicleta por la colectora de la Autopista Riccheri.

Fuente: TN