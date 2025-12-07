El Museo del Louvre enfrenta un nuevo escándalo: una fuga de agua en su biblioteca de Antigüedades Egipcias afectó cientos de documentos científicos de los siglos XIX y XX, reavivando cuestionamientos sobre el estado de sus instalaciones tras el reciente robo millonario de joyas.

Según confirmó el administrador general adjunto, Francis Steinbock, entre 300 y 400 piezas, principalmente revistas de egiptología y material de consulta para investigadores, resultaron mojadas cuando una válvula se abrió accidentalmente y provocó una filtración desde una cañería ubicada en el techo.

Las autoridades del museo remarcaron que no se dañaron obras patrimoniales únicas y que “no hay pérdidas irremediables”. Los documentos afectados serán secados y enviados a restauración antes de volver a los estantes, aunque el incidente dejó en evidencia el deterioro de la red hidráulica interna.

La fuga, detectada el 26 de noviembre, ocurrió en un sistema de calefacción y ventilación que permanece fuera de servicio desde hace meses por su estado “totalmente obsoleto”. Su reemplazo integral está previsto para septiembre de 2026, como parte de una obra mayor de reacondicionamiento.

El episodio llega a pocas semanas del espectacular robo de joyas valuadas en unos USD 100 millones, que todavía no fueron recuperadas pese a la detención de cuatro sospechosos. La cadena de incidentes volvió a encender las alarmas sobre la seguridad y el mantenimiento del museo más visitado del mundo.

Mientras avanza una investigación interna para determinar responsabilidades, el Louvre intenta contener el impacto reputacional de una falla que, aunque no compromete su patrimonio histórico, se suma a un año marcado por tropiezos técnicos y de seguridad.

Fuente: TN