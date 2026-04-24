En el marco de la política de impulso a la economía social, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, otorgó más de 641 millones de pesos en créditos a cooperativas y federaciones durante el primer trimestre del año. Los fondos fueron canalizados a través del Fideicomiso Fuerza Solidaria, una herramienta que articula el financiamiento productivo con el acompañamiento técnico a organizaciones comunitarias.

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El programa, impulsado junto al Banco Provincia y bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, permitió el acceso al crédito a 16 entidades, de las cuales más del 80% recibió financiamiento por primera vez. Los montos oscilaron entre los 30 y 40 millones de pesos —con excepciones de hasta 70 millones— y contemplan plazos de devolución de entre 24 y 48 meses, en condiciones más accesibles que las del sistema financiero tradicional.

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El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, destacó que la iniciativa busca sostener el entramado productivo en un contexto económico adverso a nivel nacional. En la misma línea, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, subrayó que la banca pública “sigue generando herramientas concretas para acompañar a la economía social”, especialmente en sectores que históricamente quedaron fuera del acceso al crédito.

Los fondos se destinaron a inversión productiva, compra de insumos, incorporación de maquinaria, obras de infraestructura y fortalecimiento de servicios esenciales. Desde el gobierno provincial remarcaron que esta política apunta a consolidar proyectos con impacto directo en el empleo y las economías locales, reforzando el rol del Estado en áreas donde el mercado no ofrece respuestas.

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