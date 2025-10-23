Fuerza Patria finalizará este jueves su campaña electoral con una estrategia territorial en el conurbano bonaerense, sin un acto masivo de cierre. La jornada tendrá actividades clave en Almirante Brown y San Martín, donde confluirán Axel Kicillof, Sergio Massa y Jorge Taiana, tres de los principales referentes del espacio. El mensaje central: críticas al modelo económico de Javier Milei y pedagogía sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP).

El oficialismo bonaerense eligió no realizar un acto único, priorizando recorridas, mensajes coordinados en redes sociales y contacto directo con los votantes. En la recta final, Kicillof se mostró con gremios, Massa grabó videos explicativos y Taiana reforzó el despliegue en el territorio. La sede electoral para esperar los resultados será, nuevamente, el Hotel Grand Brizzo, en el centro de La Plata.

En CABA, el cierre será también este jueves, a las 17, en el Club Franja de Oro, en el barrio de Pompeya. El domingo, la sede porteña funcionará en el PJ de San José al 181, cerca de la casa de Cristina Kirchner. La Cámpora analiza movilizarse allí tras conocerse los primeros resultados.

En paralelo, los apoderados de Fuerza Patria solicitaron a la Cámara Nacional Electoral que los datos provisorios se difundan por provincia y no de forma global. El pedido fue aceptado y se espera que eso favorezca la lectura política por distrito.

La actividad final en el conurbano tendrá lugar en San Martín, considerada la capital nacional de la Pyme industrial. La elección del municipio no es casual: allí nació políticamente Gabriel Katopodis y el distrito fue afectado por el cierre de hasta 40 pymes por día, según la ENAC.

“El modelo económico de Milei fracasó. Ya lo dijeron los bonaerenses y ahora también lo dice Trump”, lanzó Kicillof en un acto junto a la CGT. “Está en juego nuestro futuro, la soberanía, el aparato productivo y si la gente llega a fin de mes”, agregó.

En el oficialismo provincial hay optimismo: creen que podrán mantener una ventaja superior a los siete puntos sobre La Libertad Avanza en territorio bonaerense. La estrategia fue cuidar la unidad interna, evitar confrontaciones y centrar el mensaje en la organización y el contraste con el modelo libertario.

