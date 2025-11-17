Defensa Civil informó que durante este domingo 16 de noviembre se recibieron 53 denuncias por los efectos del temporal de lluvia y viento que afectó a Mar del Plata. Aunque la madrugada transcurrió sin mayores complicaciones, el resto de la jornada registró múltiples incidentes y obligó a un intenso despliegue de personal municipal.

El parte oficial detalló la caída de nueve árboles, varios de gran porte y con cortes totales de calzada, además de seis ramas de distintos tamaños. También se reportaron ocho postes derribados, tanto de alumbrado público como de telefonía, junto con cables eléctricos y de fibra óptica cortados y desplegados sobre la vía pública.

Entre los daños más relevantes, se registró un árbol caído sobre autos estacionados en San Juan y 9 de Julio, y otro sobre una vivienda que ocasionó riesgo estructural. Además, se intervino ante la caída de un pilar de luz, dos carteles, uno de ellos de gran tamaño, y una empalizada que presentaba peligro de desprendimiento.

Defensa Civil indicó que la combinación de viento y lluvia bajo alerta amarilla complicó las tareas desde la mañana hasta las 18, momento en que se contabilizó el último corte del informe. Aun así, remarcaron que la noche previa había sido “relativamente tranquila” en comparación con lo sucedido durante el día.

Las cuadrillas municipales trabajaron en conjunto con Desarrollo Social y el área de Poda Urbana para asistir todas las denuncias recibidas. Las tareas incluyeron despeje de calles, aseguramiento de estructuras, retiro de ramas y árboles, y prevención ante riesgo eléctrico.

Desde el organismo pidieron a la población mantener precaución, evitar circular por zonas con árboles de gran porte durante ráfagas fuertes y denunciar cualquier situación de riesgo al 103, especialmente ante la continuidad de condiciones meteorológicas inestables.