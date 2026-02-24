El fuerte temporal de viento que afectó esta tarde una zona de Mar del Plata, provocó múltiples intervenciones de Defensa Civil por caída de ramas, cables y postes de luz, aunque no se registraron personas heridas. Los barrios más afectados fueron Félix U. Camet y Las Dalias, según indicaron desde la entidad.

Según informó Alfredo Rodríguez, responsable del área, el período de mayor intensidad se concentró entre las 15:00 y las 19:00, cuando se cumplió la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico. En ese lapso, los vientos “rondaron entre los 30 y los 50 kilómetros por hora, con algunas ráfagas de hasta 70”.

Como consecuencia del fenómeno, se produjeron dos caídas de ramas de gran tamaño sobre viviendas. Rodríguez precisó que “cayeron dos ramas importantes, de gran porte, sobre dos casas”, una ubicada en el barrio Félix U. Camet y otra en el barrio Las Dalias.

Además, se registraron numerosos inconvenientes en la vía pública vinculados al tendido eléctrico. El funcionario detalló que hubo “seis caídas de cables” y “doce intervenciones por postes de luz con movimiento y algunos también caídos”.

En paralelo, Defensa Civil debió asistir en otros puntos de la ciudad por árboles y gajos desprendidos. “Tuvimos 16 intervenciones por gajos de gran porte caídos en la vía pública, algunos pequeños y otros muy grandes”, señaló Rodríguez.

Más temprano, desde el Municipio informaron sobre el alerta y recomendaron evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido para prevenir inconvenientes. Asimismo, recordaron que ante cualquier emergencia los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.