Un intenso temporal de lluvia y viento afecta desde hace más de 24 horas a Mar del Plata y la zona, dejando múltiples consecuencias materiales y obligando a realizar decenas de intervenciones por parte de distintas áreas del municipio.

Según informó Defensa Civil, la situación comenzó con una alerta amarilla emitida en las primeras horas del viernes, pero cambió rápidamente a alerta naranja durante la tarde y noche, debido a los volúmenes de agua estimados y a la intensificación de los vientos.

Principales daños y zonas afectadas

En las últimas horas se registraron anegamientos en distintos barrios como Termas Huinco, La Herradura, Autódromo y Punta Mogotes. Aunque no hay evacuados, la acumulación de agua complica la circulación y el trabajo en varias zonas.

Al menos seis árboles en distintos puntos, cayeron en la ciudad, incluyendo uno de gran porte que bloqueó la salida del destacamento de bomberos de Caisamar en horas de la madrugada, dañando también dos vehículos estacionados.

Voladura de techo en una vivienda ubicada en Juan A. Manzo al 4200.

Semáforo derribado en la intersección de Acevedo y la Costa.

Tres intervenciones de Obras Sanitarias y varias más por parte del área de alumbrado público.

El personal de Defensa Civil, junto con Desarrollo Social, la unidad de poda, Obras Sanitarias y Alumbrado Público, continúa trabajando en distintas zonas de la ciudad para asistir a vecinos afectados y liberar calles y accesos obstruidos.

A pesar de que se espera que este sábado continúe la inestabilidad, con chaparrones aislados y vientos de hasta 40 km/h, se espera una mejora progresiva del clima. Sin embargo, la gran cantidad de agua acumulada sigue generando complicaciones.

Se solicita a la población circular con precaución, evitar zonas anegadas y comunicarse con Defensa Civil ante cualquier emergencia.