Tal como se anunció, la jornada comenzó en Mar del Plata con un incremento en el boleto de colectivo, pasando de $940 a $1180. Esto generó fuertes críticas por parte de los usuarios del servicio en la ciudad, quienes indicaron padecer falencias que prevalecen en el tiempo: escasas frecuencias, mal servicio y hasta malos tratos por parte de los choferes.

El aumento fue aprobado el pasado 18 de octubre, y desde entonces se trabajó para actualizar el sistema SUBE. Desde la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (CaMETAP) habían pedido que el mismo ascendiera a $1296,56, sin embargo tras un estudio de costos, el HCD otorgó un 25,5%.

Una de las usuarias del transporte explicó a El Marplatense: "Yo soy jubilada y esto para mi es un desastre, el servicio es cada vez peor y es el más caro del país. Al 501 para ir a San Jacinto la gente lo llama el mugre. Otra cosa es la frecuencia, después de las 21 no pasan. No tengo nada positivo para decir del servicio. No nos queda otra que pagar cada aumento que ponen pero nos llevan como ganado, los colectiveros son cero solidarios"

Otra de las mujeres que esperaba en la parada, afirmó "Yo no estoy de acuerdo con este incremento porque la gente anda muy justa con los salarios, con el trabajo, casi no se llega a fin de mes. Se hace muy costoso. Además el servicio es malo, hay que esperar un montón, hay malos tratos por parte de los choferes. Lamentablemente hay que amoldarse porque es lo único que podemos tomar para ir a trabajar. Tienen que poner más colectivos en la calle"

Puede interesarte

Por su parte, un joven indicó estar "muy preocupado" en este tema y sumó: "El año que viene empiezo la facultad y no sé si seguirán existiendo los subsidios para nosotros que los necesitamos. Creo que podría pagarlo pero me preocupa los que no pueden. Los aumentos son muy seguidos y los sueldos se quedan atrás. Los pasajes se incrementaron en un 25% y no está ni cerca del porcentaje de lo que fue la inflación"

“El servicio es un desastre, muy sucio todo. Deberían cambiar la calidad del transporte para justificar semejante valor del pasaje. Yo tomo el 221 porque vengo desde Santa Clara y seguro en breve aumenta pero es injustificado porque no hay frecuencias, están hechos una mugre y todos rotos”, sentenció.