Fuerte tormenta invernal amenaza a la costa este de Estados Unidos
Un nuevo fenómeno meteorológico se aproxima al país norteamericano y podría afectar a millones de personas en ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston y Washington D. C.. Se esperan intensas nevadas, fuertes ráfagas de viento y posibles interrupciones en el transporte y el suministro eléctrico, mientras las autoridades instan a la población a extremar precauciones.
Una nueva tormenta invernal se está formando y amenaza con golpear con fuerza la costa este de Estados Unidos desde este domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que traiga vientos fuertes y copiosas nevadas, lo que podría afectar a grandes ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston y Washington D.C. y a varios estados del noreste.
Los meteorólogos advierten que algunas zonas podrían recibir entre 30 y 60 cm de nieve acumulada, con periodos en que caerá muy intensamente, lo que podría volver muy difíciles los desplazamientos. También hay riesgo de cortes de luz y inundaciones costeras en áreas como Nueva Jersey, Delaware y partes de Nueva York.
En la ciudad de Nueva York, el alcalde ha pedido a la población quedarse en casa y evitar viajar, advirtiendo que el tránsito el lunes por la mañana podría ser especialmente peligroso. Tras una tormenta de gran impacto a finales de enero, esta nueva situación pone a autoridades y residentes en alerta por otro episodio climático severo.
