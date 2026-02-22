Una nueva tormenta invernal se está formando y amenaza con golpear con fuerza la costa este de Estados Unidos desde este domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que traiga vientos fuertes y copiosas nevadas, lo que podría afectar a grandes ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston y Washington D.C. y a varios estados del noreste.

Los meteorólogos advierten que algunas zonas podrían recibir entre 30 y 60 cm de nieve acumulada, con periodos en que caerá muy intensamente, lo que podría volver muy difíciles los desplazamientos. También hay riesgo de cortes de luz y inundaciones costeras en áreas como Nueva Jersey, Delaware y partes de Nueva York.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde ha pedido a la población quedarse en casa y evitar viajar, advirtiendo que el tránsito el lunes por la mañana podría ser especialmente peligroso. Tras una tormenta de gran impacto a finales de enero, esta nueva situación pone a autoridades y residentes en alerta por otro episodio climático severo.

