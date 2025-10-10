Defensa Civil realizó un balance tras la intensa jornada en la que rigió una alerta amarilla por fuertes vientos costeros que generaron múltiples complicaciones en distintos puntos de la ciudad.

Durante el día, la línea de emergencias 103 recibió "alrededor de 60 intervenciones, un número muy importante. La mayoría fueron por ramas caídas, muchas de tamaño mediano a chico, pero ubicadas en altura, lo que nos obligó a trabajar con hidroelevadores hasta altas horas de la noche”, explicó Alfredo Rodriguez, titular de Defensa Civil.

Además, se registraron cables cortados y al menos un poste derribado. “Afortunadamente, no tuvimos que lamentar víctimas ni evacuaciones. Eso es muy importante para nosotros, porque el viento sopló con mucha fuerza durante todo el día”, señalaron desde Defensa Civil.

El temporal comenzó desde la mañana, con ráfagas de hasta 75 km/h que no dieron tregua. “Cuando parecía que teníamos un alivio, volvió a renovarse la alerta”, agregò.

Con la normalización del clima este viernes, desde el área destacaron el esfuerzo del personal y agradecieron la colaboración de los vecinos. “Fue un día sin descanso, trabajamos sin parar para poder atender cada situación y dar respuesta lo más rápido posible”, concluyó.

