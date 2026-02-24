La lluvia que azotó la madrugada de este martes 24 de febrero provocó acumulación de agua en varios sectores, especialmente en el sur del conurbano, donde los barrios de Avellaneda, Lanús y Temperley quedaron seriamente afectados. En videos difundidos por vecinos en redes sociales se observa cómo el agua supera el cordón de las veredas en varias cuadras, obligando a conductores a detenerse y a peatones a caminar con agua hasta las pantorrillas.

Ads

En la Ciudad de Buenos Aires, aunque el impacto fue desigual según las zonas, también se registraron lluvias persistentes en barrios como Palermo, que contribuyeron a generar anegamientos en arterias secundarias.

“Estamos inundados en Lanús Oeste. Ya no se ven las veredas, mi casa es alta y se inundó”, relató una vecina en redes sociales junto a un video que muestra la situación vivida en plena tormenta.

Ads

Las imágenes compartidas muestran autos completamente bajo el agua o detenidos en medio de las calles anegadas, generando serios inconvenientes para quienes intentaban trasladarse en plena madrugada. Los anegamientos también obligaron a muchos vecinos a suspender sus actividades habituales y a tomar precauciones para no quedar atrapados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido un alerta amarilla por tormentas para este 24 de febrero, con expectativa de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo en algunas zonas del AMBA.

Ads

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante gran parte de la jornada, por lo que se recomienda circular con precaución, evitar zonas baja de calles inundadas y mantenerse informado sobre el estado del clima y tránsito en tiempo real.