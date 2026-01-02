Un intenso temporal de viento afectó a Mar del Plata durante la noche del viernes 2 de enero, con ráfagas que alcanzaron cerca de los 80 kilómetros por hora y generaron numerosos inconvenientes en distintos puntos de la ciudad.

Según el relevamiento oficial, se realizaron al menos 15 intervenciones en la vía pública como consecuencia directa de la fuerza del viento. La situación se volvió más compleja a partir de las 21, cuando una ráfaga particularmente intensa impactó con mayor fuerza en la zona sur.

El balance preliminar indica la caída de cinco árboles, además de postes que obligaron a dos intervenciones de la empresa eléctrica. También se registraron daños en dos semáforos, una columna de alumbrado público y dos estructuras pertenecientes al tendido telefónico.

Además, fue necesaria una intervención conjunta con personal de Obras Sanitarias, que debió trabajar durante la noche para resolver problemas generados por el temporal y restablecer el normal funcionamiento de los servicios afectados.

En paralelo, se registró una pleamar importante en la costa marplatense. Si bien hasta el momento no se reportaron daños materiales, el agua llegó hasta la línea de carpas en algunas playas, por lo que continúan las recorridas preventivas en sectores costeros para evaluar posibles consecuencias.

