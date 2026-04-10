El índice de precios al consumidor en Estados Unidos registró en marzo una aceleración mayor a la prevista y alcanzó su nivel más alto en casi dos años. La variación interanual se ubicó en torno al 3,3%, consolidando una tendencia alcista que interrumpe la desaceleración observada en meses anteriores.

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Uno de los principales motores de esta suba fue el fuerte incremento en el rubro energético, especialmente en los combustibles, que mostraron aumentos significativos y presionaron sobre el índice general. Este comportamiento estuvo vinculado a tensiones internacionales que impactaron en los mercados globales y elevaron los costos.

En términos mensuales, los precios avanzaron cerca de un 0,9%, reflejando un ritmo más dinámico que en febrero. Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, se mantuvo más contenida, lo que sugiere que la presión no es uniforme en todos los sectores.

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El dato genera incertidumbre sobre los próximos pasos de la política monetaria y vuelve a poner en foco los desafíos para contener la suba del costo de vida, en un contexto internacional todavía atravesado por volatilidad.

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