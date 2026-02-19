Pasadas las 8:00 de la mañana, residentes reportaron en redes sociales haber sentido un temblor lo suficientemente intenso como para hacer vibrar paredes, ventanas y muebles. En varios lugares de la ciudad decidieron evacuar espacios laborales de manera preventiva, aunque no se registraron hasta el momento informes oficiales de Defensa Civil ni de los Bomberos Voluntarios sobre daños materiales o heridos.

El movimiento fue informado inicialmente como un sismo de magnitud cercana a 4,3 en la escala de Richter, aproximadamente a las 8:16, con epicentro en el Océano Atlántico Sur, a unos 21 kilómetros de profundidad y aproximadamente entre Miramar y Chapadmalal.

Aunque la costa atlántica argentina no se encuentra en una zona de alta actividad sismica como los bordes de placa del Pacífico, no es inusual que movimientos menores se perciban en el país debido a impactos lejanos o sismos oceánicos. En otras regiones del país se registran eventos menores de baja magnitud que son detectados por instrumentos pero apenas sentidos por la población.

Expertos señalan que los movimientos sísmicos son liberaciones naturales de energía en fallas geológicas y, aunque en la región pampeana y atlántica su frecuencia es baja, la percepción de temblores ocasionales no debería interpretarse como un fenómeno extraordinario sin analizar los registros técnicos correspondientes.

