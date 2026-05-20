Las exportaciones argentinas alcanzaron en abril un récord de USD 8914 millones, lo que permitió que la balanza comercial registrara un superávit de USD 2711 millones, el más alto para ese mes, según informó el INDEC en su informe de Intercambio Comercial Argentino.

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El resultado positivo se dio en un contexto en el que el intercambio comercial total -exportaciones más importaciones- superó los USD 15.118 millones, con un crecimiento interanual del 15,1%. En tanto, las importaciones totalizaron USD 6204 millones, lo que representó una caída del 4,0% respecto a abril de 2025.

De acuerdo al organismo, el crecimiento de las exportaciones se explicó por un aumento del 20,6% en las cantidades vendidas y del 10,8% en los precios. En contraste, la baja en las importaciones se debió principalmente a una caída del 7,7% en las cantidades, pese a un incremento del 4,1% en los precios.

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El desempeño exportador fue generalizado en los cuatro grandes rubros, aunque se destacó especialmente el crecimiento de combustibles y energía, que alcanzaron USD 1554 millones con un salto interanual del 85,9%, impulsado por mayores ventas de petróleo crudo y carburantes.

También sobresalieron las manufacturas de origen industrial, que crecieron 43,3% y totalizaron USD 2.528 millones. En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que este rubro alcanzó su valor más alto desde 2012.

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Por su parte, los productos primarios sumaron USD 2127 millones, con un alza del 25%, mientras que las manufacturas de origen agropecuario llegaron a USD 2705 millones, con un incremento del 14,1%.

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En cuanto a los socios comerciales, Brasil se mantuvo como el principal destino de exportación, con el 13% del total, aunque el intercambio bilateral arrojó un déficit de USD 177 millones. Estados Unidos se ubicó en segundo lugar con USD 876 millones en ventas y un saldo positivo de USD 355 millones.

Chile fue el tercer destino, con un superávit de USD 644 millones, mientras que China se posicionó como el cuarto destino, aunque con el mayor déficit bilateral, de USD 706 millones.

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En el acumulado del primer cuatrimestre del año, las exportaciones totalizaron USD 30.820 millones, con un incremento del 21,5%, mientras que las importaciones sumaron USD 22.543 millones, con una baja del 6,4%. El saldo comercial fue positivo en USD 8277 millones, muy por encima del registrado en el mismo período de 2025.

Fuente: con información de Infobae