La Asociación del Fútbol Argentino difundió un comunicado por los nueve años de gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y defendió su conducción, en un contexto atravesado por cuestionamientos judiciales y tensiones políticas.

Ads

En el escrito, la entidad respaldó su gestión y rechazó las acusaciones que recaen sobre sus autoridades. Además, sostuvo que no existen irregularidades en su funcionamiento y apuntó contra lo que considera versiones malintencionadas o intereses externos que buscan perjudicar.

El mensaje también puso el foco en los logros alcanzados durante los últimos años, tanto en lo deportivo como en lo institucional, remarcando la estabilidad y el crecimiento del fútbol argentino bajo la actual dirigencia.

Ads

Puede interesarte

Este pronunciamiento se da en medio de una causa que investiga presuntas irregularidades económicas, situación que ya había generado medidas de apoyo dentro del ámbito local, como el paro del fútbol impulsado por clubes en respaldo a la conducción.

En ese escenario, desde la AFA insistieron en que continuarán defendiendo su modelo de gestión y el rol de las instituciones deportivas, reafirmando su postura frente a las críticas y el avance de las investigaciones.

Ads

Mensaje completo:

"Al cumplirse nueve años de gestión desde aquel 29 de marzo de 2017, la conducción de Claudio Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino se consolida como una etapa de ordenamiento, crecimiento y proyección para el fútbol nacional. Desde su asunción, la actual administración ha trabajado de manera sostenida en la normalización institucional, fortaleciendo los vínculos con todos los actores del sistema y promoviendo una estructura más sólida, moderna y transparente.

En el plano deportivo, estos años han estado marcados por logros transcendentales que reposicionaron al fútbol argentino en la élite mundial. La consagración de la selección mayor en competencias internacionales, junto con el desarrollo de las selecciones juveniles y femeninas, refleja una planificación integral que prioriza la identidad, el talento y la continuidad de proyectos.

Ads

Este proceso permitió recuperar el protagonismo histórico de Argentina en el escenario global. A nivel institucional, la gestión impulsó una profunda modernización de la AFA, incorporando herramientas tecnológicas, optimizando procesos administrativos y fortaleciendo la gobernanza interna. La federalización del fútbol argentino ha sido uno de los ejes centrales, brindando mayor participación y oportunidades a las ligas del interior, en una mirada inclusiva y representativa de todo el país.

En materia económica, se logró consolidar un esquema sustentable, con crecimiento en los ingresos comerciales, acuerdos estratégicos y una administración responsable de los recursos. Esto permitió no solo garantizar el funcionamiento de las competiciones, sino también invertir en infraestructura, capacitación y desarrollo, beneficiando a clubes y actores de todas las categorías. A nueve años del inicio de este ciclo, la gestión encabezada por Claudio Tapia reafirma su compromiso con el crecimiento del fútbol argentino en todos sus niveles.

Con una visión a largo plazo, basada en la unidad, el trabajo colectivo y la defensa de los intereses nacionales, la AFA continúa avanzando en la construcción de un proyecto que honra su historia y proyecta un futuro de mayor desarrollo y protagonismo internacional."