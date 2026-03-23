El padre de Agostina Páez viajó a Brasil para estar junto a su hija en medio de la causa por injuria racial que enfrenta en ese país. En ese contexto, denunció que existe un “ensañamiento” en su contra y consideró desmedido el posible pedido de pena.

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Según expresó, la posibilidad de que la joven reciba una condena de hasta 15 años de prisión es “una locura” y responde a una interpretación excesiva de los hechos por parte de la Justicia brasileña.

El hombre, identificado como Mariano Páez, aseguró que la situación que atraviesa su hija es muy difícil tanto en lo emocional como en lo económico. Señaló que los gastos derivados de su permanencia en Brasil se volvieron “insostenibles” y advirtió que la joven presenta un fuerte deterioro anímico, atravesado por el miedo y la incertidumbre sobre su futuro.

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Además, sostuvo que su hija vive con temor y bajo una gran presión debido al proceso judicial y a la exposición pública del caso. En ese sentido, remarcó que siente que se intenta utilizar la causa como un ejemplo, lo que, según su visión, agrava aún más la situación.

La abogada permanece en Brasil desde enero, luego de que se viralizara un video en el que realizó gestos considerados racistas hacia empleados de un local en Río de Janeiro. A raíz de ese episodio, enfrenta varias denuncias que podrían derivar en una pena elevada si se aplican de manera acumulativa.

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Mientras se acerca una instancia clave del expediente, su familia insiste en que la respuesta judicial es desproporcionada y reclama condiciones más justas para afrontar el proceso.