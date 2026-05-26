La crisis que atraviesa el puerto de Mar del Plata sumó este martes un nuevo capítulo con un masivo plenario abierto convocado por la CGT regional y los gremios vinculados a la actividad pesquera y portuaria.

Ads

La protesta se desarrolló en medio de un escenario de creciente preocupación por la paralización de gran parte de la flota fresquera, que lleva cerca de dos meses sin operar debido al fuerte incremento de costos, especialmente el combustible, y por la incertidumbre que generan las discusiones sobre el esquema de explotación pesquera.

En ese contexto, Daniel Flores advirtió a El Marplatense sobre la complejidad del panorama que enfrenta el sector. “Tenemos los dos frentes abiertos. No solo el tema de la acuiculturización, que es importante, sino también el de las paritarias, que está trabado”, expresó luego de participar de una reunión de armadores.

Ads

El dirigente reconoció además la incertidumbre que existe sobre el futuro de parte de la flota y la posibilidad de que algunos barcos migren hacia la pesca del langostino, en detrimento de otras actividades tradicionales del puerto marplatense.

“La repercusión que tuvo la convocatoria y el acompañamiento de todos los gremios junto con los trabajadores del puerto fue muy importante”, señaló Flores, quien también reclamó una intervención más activa del gobierno bonaerense en el conflicto.

Ads

“Entendemos que, de alguna manera u otra, la Provincia tiene que intervenir, acompañar y sentarse también en el Consejo Federal Pesquero para hablar de este tema, fijar su postura con los representantes que tiene y llevarlo adelante”, sostuvo.

Durante la jornada también se escucharon fuertes advertencias por parte de dirigentes sindicales sobre posibles cambios en el sistema de cuotas de captura. Pablo Trueba, secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), manifestó su “extrema preocupación” ante versiones sobre transferencias de cuotas de captura desde la flota fresquera hacia la congeladora.

El plenario contó con la presencia de referentes de la CGT, la CTA y representantes de organismos provinciales y portuarios, entre ellos el delegado regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, Raúl Calamante, y el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez.

Ads

Desde los gremios insistieron en que la situación ya había sido expuesta en distintas instancias institucionales, como la Banca 25 del Concejo Deliberante y reuniones previas en la CGT, aunque remarcaron que la crisis se profundiza y exige respuestas inmediatas.

“Ahora lo hacemos en el corazón del puerto”, resumió Trueba durante una jornada atravesada por la preocupación de miles de familias que dependen de la actividad pesquera en Mar del Plata.