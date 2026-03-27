El impacto del fallo favorable a la Argentina en la causa por YPF no tardó en reflejarse en los mercados. En Wall Street, las acciones de la compañía registraron una suba marcada en las primeras operaciones del día.

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Los papeles de la petrolera llegaron a avanzar cerca de un 7%, impulsados por el optimismo de los inversores tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto la millonaria condena contra el país.

Si bien con el correr de la rueda la suba se moderó, la tendencia positiva se mantuvo tanto en Estados Unidos como en la plaza local, donde los activos energéticos también mostraron mejoras.

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El fallo judicial fue interpretado como una señal favorable para el frente financiero argentino, al reducir un riesgo significativo que pesaba sobre el Estado y, en consecuencia, sobre empresas vinculadas.

En paralelo, el escenario fue adverso para Burford Capital, el fondo que había impulsado la demanda, cuyas acciones registraron pérdidas tras conocerse la resolución.

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Así, la jornada dejó en evidencia cómo una decisión judicial internacional puede tener un efecto inmediato en la valuación de empresas y en la percepción de los inversores sobre el país.