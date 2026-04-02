Las protestas sacuden Irán y acorralan al gobierno de los ayatolás (Foto: Reuters)

La medida, oficializada esta semana, incorpora al cuerpo militar iraní al registro argentino de entidades vinculadas al terrorismo, lo que habilita sanciones financieras, bloqueo de activos y restricciones operativas en el país.

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Tras conocerse la decisión, el gobierno iraní expresó su rechazo en términos contundentes. Según trascendió, funcionarios del régimen consideraron la medida como una provocación alineada con intereses de potencias occidentales y deslizaron que podría haber represalias diplomáticas.

La reacción se inscribe en un contexto internacional ya tensionado, donde Irán viene respondiendo con firmeza a decisiones similares adoptadas por otros países. En escenarios recientes, el régimen calificó este tipo de designaciones como un “error estratégico” y llegó a evaluar respuestas recíprocas contra Estados que adopten sanciones.

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El Gobierno argentino fundamentó la inclusión de la Guardia Revolucionaria en base a investigaciones judiciales e informes de inteligencia que la vinculan con los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

La decisión marca un alineamiento más claro de Argentina con países como Estados Unidos e Israel, que ya consideran terrorista a la Guardia Revolucionaria.

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En ese sentido, la medida se produce en medio de una escalada en Medio Oriente, donde la Guardia Revolucionaria tiene un rol central tanto en operaciones militares como en la articulación con grupos aliados en la región.