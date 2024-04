Entre las permanentes inspecciones de la conducción de Pablo Santín junto al Ministerio de Trabajo bonaerense, se detectaron el fin de semana varios trabajadores precarizados en establecimientos como Barley, Cava Federal y Parrilla Ayacucho, entre otros. "Si en los próximos días no son regularizados, tomaremos medidas gremiales contundentes" , advirtió el secretario general.

En el marco de una serie de inspecciones llevadas a cabo por UTHGRA Mar del Plata junto a la Delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires durante el fin de semana, se detectaron múltiples irregularidades en diversos establecimientos gastronómicos de la ciudad.

En el transcurso de las inspecciones, se relevaron condiciones laborales preocupantes en establecimientos como Barley, donde se constató la presencia de 20 trabajadores, varios de ellos sin registrar adecuadamente. Además, se evidenció el uso abusivo de contratos de media jornada, una práctica engañosa y perjudicial para los trabajadores.

El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, declaró: "Si en los próximos días no regularizan la situación, tomaremos medidas gremiales contundentes. No toleraremos que los negocios continúen operando bajo la informalidad laboral. Algunos empresarios parecen no comprender que no hay margen para tolerar la explotación laboral; deben adecuarse a lo que dice la ley".

Asimismo, se llevaron a cabo inspecciones en otros establecimientos, como el bar de vinos Cava Federal, a cargo del empresario Pablo Villar. Allí se detectaron pagos por debajo de la escala salarial, plus de temporada impago, personal por media jornada sin mentirosa y trabajadores sin registrar, entre otras irregularidades.

"Empresarios como Pablo Villar, que hace años sostienen maniobras abusivas e ilegales sobre los trabajadores, le hacen muy mal a la gastronomía y desprestigian a quienes sí hacen las cosas bien y cuidan a sus empleados", cuestionó Santín.

A su vez, se inspeccionó la Parrilla Ayacucho, donde también se detectaron numerosas irregularidades, entre ellas, sueldos por debajo de la escala salarial y plus de temporada impago.

Además, en todos los establecimientos mencionados se detectaron presiones directas a los trabajadores para que mientan en los relevamientos.

Fruto de las más de 20 inspecciones diarias a cargo UTHGRA desde el primer día de la conducción de Pablo Santín junto al Ministerio de Trabajo, la gastronomía marplatense registra hoy los niveles más bajos de informalidad de los últimos años, pero "hay empresarios que siguen pensando que pueden hacer lo que se les de la gana, manchando a la gastronomía y a los trabajadores", cuestionó el dirigente y agregó: "Vamos a seguir profundizando los operativos de nocturnidad en contra de estas prácticas ilegales".

Aquellos trabajadores cuyos derechos se ven vulnerados, pueden realizar denuncias anónimas en UTHGRA Mar del Plata.

UTHGRA reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales de los trabajadores gastronómicos y hoteleros, y seguirá trabajando activamente para garantizar condiciones laborales justas y equitativas en toda la ciudad.

El secretario general advirtió que, de no revertirse estás situaciones detectadas, se tomarán medidas de acción gremial directas en cada uno de los establecimientos para exponer y revertir la informalidad.

"No vamos a parar hasta erradicar el oportunismo obsoleto de aquellos empresarios vivos que se llenan los bolsillos a costa de explotar trabajadores. Mar del Plata y su gastronomía tienen que dar el ejemplo, pero muchos empresarios impunes atrasan y le hacen mal a la actividad. No lo vamos a tolerar; es simple, quienes tienen un establecimiento deben tener al 100% del personal dentro del marco de la ley", completó Santín.