El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, lanzó este domingo un duro mensaje contra la polarización política y social durante el tradicional Tedeum por el 25 de Mayo. “Basta de arengar la división y la polarización”, expresó frente al presidente Javier Milei y gran parte del gabinete nacional.

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Durante su homilía en la Catedral Metropolitana, García Cuerva pidió una dirigencia que “se anime al diálogo y a la reconciliación” y advirtió sobre el impacto de los discursos agresivos en la sociedad. Además, reclamó terminar con las “palabras hirientes” y las descalificaciones tanto en la política como en las redes sociales.

El arzobispo también hizo referencia al “terrorismo de las redes” y a los “odiadores”, en medio de la creciente tensión interna dentro del oficialismo. Citando al papa León XIV, llamó a evitar expresiones que dañen al prójimo y pidió construir una sociedad basada en el respeto y la paz.

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La ceremonia se realizó en un contexto de fuerte interna en el Gobierno nacional y estuvo marcada por la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no fue invitada oficialmente al acto realizado en la Catedral Metropolitana.

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