Fuerte mensaje de García Cuerva en el Tedeum: “Basta de división y polarización”
El arzobispo de Buenos Aires reclamó diálogo y reconciliación durante la ceremonia por el 25 de Mayo encabezada por Javier Milei en la Catedral Metropolitana.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, lanzó este domingo un duro mensaje contra la polarización política y social durante el tradicional Tedeum por el 25 de Mayo. “Basta de arengar la división y la polarización”, expresó frente al presidente Javier Milei y gran parte del gabinete nacional.
Durante su homilía en la Catedral Metropolitana, García Cuerva pidió una dirigencia que “se anime al diálogo y a la reconciliación” y advirtió sobre el impacto de los discursos agresivos en la sociedad. Además, reclamó terminar con las “palabras hirientes” y las descalificaciones tanto en la política como en las redes sociales.
El arzobispo también hizo referencia al “terrorismo de las redes” y a los “odiadores”, en medio de la creciente tensión interna dentro del oficialismo. Citando al papa León XIV, llamó a evitar expresiones que dañen al prójimo y pidió construir una sociedad basada en el respeto y la paz.
La ceremonia se realizó en un contexto de fuerte interna en el Gobierno nacional y estuvo marcada por la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no fue invitada oficialmente al acto realizado en la Catedral Metropolitana.
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