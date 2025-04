Nicolás Occhiato salió con los tapones de punta tras las sospechas sobre un supuesto aumento artificial en las métricas de LUZU TV. Todo empezó cuando la cuenta “Real Time” en X publicó que el programa Se fue larga pasó de tener poco más de 43 mil espectadores a casi 61 mil en apenas diez minutos, y acompañó la placa con el mensaje: “Para analizar: OLGA lideraba la tarde y LUZU sube repentinamente 17k en minutos sin ningún contenido diferente al que tenía, en una hora donde suele bajar”, sugiriendo que los números estaban tocados.



Ante eso, Occhiato no se quedó callado y respondió de una: “Este número no es real, a esta hora siempre tenemos como 15 mil menos”. Y fue más allá: “Nos mandaron bots y esta cuenta lo sube a los dos minutos… muy raro todo”.



Cansado de los rumores, el conductor dejó en claro que lo suyo no pasa por la competencia ni los números inflados, sino por construir una comunidad real: “Me da mucha impotencia, trato de no meterme, pero ya me ganó la emoción. Lo digo para que no hablen boludeces”.



Casi en coincidencia con esta polémica, Migue Granados publicó un sugestivo tuit desde su cuenta de X: “Chicos disimulennn! En un minuto!?”, y muchos interpretaron que era una indirecta dirigida a LUZU y a Occhiato, en medio del debate por los números del streaming.



Pero eso no fue todo: en redes sociales empezó a circular un viejo video donde Migue, en tono de chiste, explicaba cómo “ensuciar a la competencia” usando como ejemplo una hamburguesería. Un usuario lo compartió en medio del revuelo, y Occhiato lo reposteó con un mensaje que dejó entrever su indignación: “Listo, ya entendí todo”.



Horas después, Migue Granados le respondió directamente a Nico:

“Ese video que subió una usuaria que seguís, es de un tema que venimos hablando hace meses. Y nosotros no te pusimos bots, porque no sabemos cómo hacerlo, Nico. Lo que sí sabemos hacer es buenos shows, buenas fotos, buenos especiales, buenos estudios…”.