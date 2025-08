La guerra entre la China Suárez y Ángel de Brito sumó un nuevo capítulo explosivo en medio del conflicto que la actriz mantiene con Benjamín Vicuña. Todo comenzó cuando el periodista publicó en sus historias de Instagram que el actor chileno no podía comunicarse con sus hijos y que, tras no obtener respuesta en el domicilio de la actriz, se había presentado en la comisaría para denunciar un presunto impedimento de contacto. “Hay video de Benjamín en la puerta de la casa de la madre de los niños”, escribió Ángel, y agregó que en la comisaría le informaron a Vicuña que debía iniciar una acción penal, algo que, según él, haría al día siguiente por tratarse de un día feriado.

La China no se quedó callada y respondió con pruebas. Compartió un audio y una conversación con Vicuña, y escribió: “Odio hacer esto, pero a los mentirosos, mala leche, se los desmiente con pruebas. ¿De qué impedimento de contacto hablan?”. Ante otra acusación de Ángel, quien aseguró que en los últimos tres días el actor no había podido ver a los chicos, la actriz retrucó: “¿De qué impedimento hablás, Ángel? No me digas que no sabés que hoy, en este momento, están durmiendo en casa de su padre con MI niñera a cargo. A pesar del escándalo que hicieron mis hijos hoy, como cada vez que se tienen que ir a casa de su papá”.

Lejos de calmarse, de Brito redobló la apuesta con un mensaje fulminante: “Mala leche es comerse a los maridos de Tobal, Pampita y Wanda, entre otras. El impedimento de contacto es el que quiere denunciar Vicuña. ¿Qué prueba es un chat con Lulú? Mentirosa serial, te encanta ser mediática y estás en otro continente leyéndome”.

Además, cerró con una frase punzante: “En la cultura japonesa, la honestidad y la cortesía son valores muy importantes. Evidentemente, tu sangre es solo mediática”.

La China, por su parte, finalizó con una frase que deja en claro su decisión de no quedarse más callada: “Me callé años. AÑOS. Se terminó, no me van a pisar más”.



