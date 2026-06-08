Tras los incidentes registrados durante la reunión de la Comisión de Movilidad Urbana, donde se debatían los proyectos vinculados a la regulación de las aplicaciones de transporte, desde el Sindicato Marplatense de Peones de Taxis apuntaron directamente contra el Concejo Deliberante por la falta de una resolución definitiva sobre el tema.

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El referente del sector, Miguel Rodríguez, sostuvo que los episodios ocurridos en el recinto son consecuencia de un conflicto que se arrastra desde hace años sin respuestas concretas.

"La realidad es que el culpable de todo esto es el Concejo Deliberante, que no quieren solucionar el tema", afirmó.

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Para Rodríguez, el problema dejó de ser exclusivamente una disputa entre taxistas y conductores de aplicaciones y pasó a ser una responsabilidad política.

"Esto no se puede dilatar más tiempo. Si se habilita, que se habilite; si no se habilita, que no se habilite. Pero hay que darle un final sí o sí", reclamó.

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El dirigente cuestionó que el debate continúe abierto mientras crece el malestar entre los trabajadores del transporte.

"Los concejales lo único que están haciendo es tirar las cosas para adelante y ver las conveniencias de una parte y de la otra", señaló.

En ese sentido, consideró que el cuerpo deliberativo debería asumir una posición clara, independientemente de las reacciones que pueda generar.

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"El Concejo Deliberante trabaja según la opinión de la gente y eso me parece un dato erróneo. Tiene que solucionar el problema, le guste a la gente o no le guste".

Rodríguez remarcó que la ausencia de definiciones agrava una situación económica que ya es crítica para muchos trabajadores del sector.

"La gente está desesperada, no alcanza la plata. Un chofer se lleva alrededor de 25 mil pesos por día y un titular unos 30 mil. No alcanza ni para cubrir los costos fijos".

Por último, advirtió que mientras no exista una resolución concreta sobre el funcionamiento de las aplicaciones de transporte, los conflictos seguirán repitiéndose.

"Lo que está ocurriendo hoy es consecuencia de no haberse sentado realmente a buscar una solución. Hasta ahora lo único que hicieron fue patear la pelota para adelante".

Aunque aclaró que no estuvo presente durante los incidentes ocurridos en la comisión, el dirigente consideró que el clima de tensión que se vive en el sector es el resultado directo de una discusión que, a su entender, la dirigencia política viene postergando desde hace demasiado tiempo.