La segunda quincena de enero ya se va asentando en la ciudad, el movimiento turístico continúa de manera estable en Mar del Plata, a pesar de no cumplir con las expectativas de los comerciantes y sectores vinculados al rubro.

Ads

Este jueves, se observó un tránsito fluido pero sostenido en los accesos a la Costa Atlántica, con mayor circulación por la Autovía 2. Según los registros de AUBASA, en el tramo de Samborombón, circularon 1.320 vehículos, mientras que por Maipú lo hicieron 409 autos con el mismo destino.

En tanto, sobre la Ruta 11, a la altura de La Huella, se contabilizaron 953 vehículos rumbo a la Costa Atlántica. Desde los organismos viales recomiendan circular con precaución y respetar las normas de tránsito ante el incremento del caudal vehicular en horario matutino.

Ads

Puede interesarte

Ads