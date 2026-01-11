La Provincia de Buenos Aires cerró 2025 con una nueva baja en los nacimientos: hubo un 9,1% menos que en 2024 y un desplome del 55% en comparación con 2020.

Según la información del Registro de las Personas, durante 2025 se inscribieron 120.138 nacimientos, frente a los 131.186 del año anterior. El retroceso es aún más marcado si se lo compara con los 186.588 nacimientos registrados en 2020, el primer año con datos disponibles en la serie.

La caída bonaerense se inscribe en un fenómeno de alcance nacional y global. En la Argentina, el número de nacimientos se redujo más de un 40% desde 2014. A nivel internacional, estudios difundidos por la revista científica The Lancet, elaborados por la Universidad de Washington, proyectan que hacia el año 2100 el 97% de los países tendrá tasas de fertilidad en descenso.

Mientras los nacimientos caen, las defunciones se mantienen relativamente estables. En 2025 se registraron cerca de 133.900 muertes en la provincia, lo que llevó al saldo natural a terreno negativo: la relación pasó de 1,29 nacimientos por cada fallecimiento en 2020 a apenas 0,89 el año pasado.

En términos territoriales, los municipios con mayor cantidad de nacimientos fueron La Matanza, La Plata y Quilmes, seguidos por Mar del Plata, Pilar, Morón y Moreno. Sin embargo, sobre un total de 135 distritos, solo 27 registraron más nacimientos que en 2024, lo que refuerza el carácter generalizado de la tendencia.

En cuanto a los nombres más elegidos en 2025, Olivia volvió a liderar el ranking, seguida por Mateo y Enzo. También se destacaron Liam y Emma, en una lista que muestra continuidad respecto de años anteriores, aun en un contexto de fuerte caída de la natalidad en toda la provincia.

Fuente: Dib