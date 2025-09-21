En las últimas horas, Mar del Plata volvió a sentir con fuerza el temporal que desde hace más de un día afecta a la ciudad y la región. Solo en un lapso de cuatro horas se registraron entre 40 y 50 milímetros de lluvia, que se suman a los 30 milímetros caídos el día anterior. En total, el evento ya dejó acumulados entre 70 y 80 milímetros de agua.

La intensidad de las precipitaciones llevó a que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una alerta amarilla por lluvias, que se mantiene vigente mientras las autoridades recomiendan extremar precauciones en la vía pública.

Desde Defensa Civil recordaron que la situación se inició en la madrugada del viernes bajo un nivel de alerta amarilla, aunque rápidamente escaló a naranja con el correr de las horas, debido a la magnitud de la caída de agua y la intensificación de los vientos.

Mientras tanto, distintas áreas del municipio llevan adelante intervenciones para atender anegamientos y situaciones derivadas de un temporal que ya acumula consecuencias materiales en distintos barrios.

