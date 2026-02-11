El precio del Gas Natural Comprimido (GNC) registró un importante incremento en Mar del Plata y el valor del metro cúbico alcanzó los 949 pesos, generando preocupación entre trabajadores del volante que dependen del combustible para sostener su actividad diaria.

La suba impacta especialmente en el sector de taxis, donde los choferes aseguran que los costos operativos volvieron a dispararse en un contexto económico ya complejo.

Sebastián, taxista de la parada ubicada en Luro e Independencia, expresó a El Marplatense su malestar por la situación. “Terrible. Aparte no solo el gas nuestro, el gas de la garrafa también, que yo soy consumidor de eso, también subió en la misma proporción. 250 pesos por metro cúbico”, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de un aumento en la tarifa del servicio, fue contundente: “No se sostiene porque en el último año aumentamos un 20% y ya nos pasó por arriba. Vos querés combatir la inflación pero te la dan con un palazo en la nuca. Entonces no llegás a igualar nunca. Siempre estás perdiendo”.

En la misma línea, Jorge, de la parada de San Luis y San Martín, relató su sorpresa al momento de cargar combustible. “Sí, se siente. Yo ayer cuando fui a cargar GNC me cobraron 10.100 pesos. Dije: qué raro, tanto. Y me había fijado que había aumentado. No sabemos nada, pero bueno, es lo que hay”, comentó con resignación.

El trabajador también advirtió sobre el deterioro de la actividad: “Cada vez se pone más complicada la vida. Todo te aumenta y este laburo lamentablemente va para atrás. No sé si nos van a ajustar las tarifas porque acá se actualiza una vez por año y casi a fin de año, en diciembre”.

El nuevo valor del GNC vuelve a poner en debate la actualización de tarifas en el transporte local, en un escenario donde los costos suben mes a mes y los ingresos, según denuncian los propios choferes, quedan cada vez más retrasados.