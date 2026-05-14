Megaoperativo sorpresa en Fuerte Apache: 500 policías y 14 allanamientos para desarticular bandas narco. Crédito: Arriba Argentinos.

Un megaoperativo policial se realizó durante la madrugada en Fuerte Apache, en Ciudadela, donde la Justicia ordenó una serie de allanamientos para desarticular dos bandas narco enfrentadas por el control territorial del barrio.

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El procedimiento incluyó 14 allanamientos simultáneos y la participación de alrededor de 500 efectivos de la Policía Bonaerense, además de helicópteros y retenes de control desplegados en distintos accesos al complejo habitacional.

“Son allanamientos simultáneos que se fueron dando durante la madrugada”, explicó el periodista Sebastián Domenech desde el lugar en diálogo con Arriba Argentinos.

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Como resultado del operativo, las fuerzas de seguridad concretaron varias detenciones y secuestraron armas de fuego, aunque todavía no trascendió la cantidad exacta de arrestados.

La investigación se inició luego de distintos tiroteos registrados en el barrio, enfrentamientos que dejaron herido a un vecino de 68 años que no tenía relación con las organizaciones criminales.

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“La gran cantidad de disparos terminó con heridos. Uno de ellos, un vecino que nada tenía que ver con las bandas narcos”, detalló Domenech.

Según indicaron desde el operativo, los controles vehiculares y retenes se mantuvieron durante gran parte de la mañana para evitar movimientos vinculados a las bandas investigadas.

En medio de la cobertura, el periodista también advirtió sobre la persistencia del narcotráfico en la zona. “Siempre hay un tiroteo, siempre hay algo que desencadena el operativo”, sostuvo.

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“Lamentablemente, el narcotráfico está en todos los sectores. En estos lugares se juega fuerte, con armas de fuego directamente”, agregó.

Fuente: El Trece