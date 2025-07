Una dotación del Cuartel de Bomberos Caisamar acudió a un incendio declarado en una vivienda ubicada en Piran y Tomás Falkner, en el barrio López de Gomara de Mar del Plata.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron el fuego en fase de libre desarrollo, afectando la totalidad del inmueble, por lo que se solicitó apoyo al Cuartel Monolito y una ambulancia para asistir a dos personas mayores con signos de intoxicación.

El siniestro ocurrió en una casa ubicada en la parte posterior del terreno, con acceso por un pasillo angosto de 1 metro de ancho por 6 de largo. La vivienda, de 36 metros cuadrados, estaba construida en ladrillo con techo de chapa y madera, y fue completamente consumida por las llamas.

Los efectivos finalizaron con las tareas de extinción, enfriamiento y remoción y personal del SAME asistió en el lugar a una mujer de 75 años y un hombre de 85, quienes no necesitaron ser trasladados. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.