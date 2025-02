Luego del fuerte paso del temporal del martes a la madrugada, Mar del Plata se mantiene a la espera de un nuevo alerta meteorológico que llegará por la tarde de este miércoles, sin embargo se espera que no sea con la misma intensidad de vientos.

Numerosos árboles caídos, cables, postes, autos aplastados y hasta personas atrapadas, fueron el resultado de la breve pero intensa tormenta que sacudió a la ciudad. En esta oportunidad, según Defensa Civil, se dio un fenómeno no visto anteriormente, siendo que los destrozos se dieron en sectores específicos y no en la ciudad en general. Además, afirmaron que “fue la tormenta en la que más autos resultaron afectados”.

Según el Municipio, durante la tarde de este miércoles se esperan tormentas con abundante caída de agua en cortos periodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Sobre esto, Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil dialogó con El Marplatense y expresó un balance del labor llevado a cabo: "El viento fuerte pasó cerca de la 1:20 de la madrugada y fueron 5 minutos de furia. Atravesó el centro de Mar del Plata y en un principio recibimos 28 llamados sobre árboles caídos. Luego durante la mañana se fueron sumando, siendo que al mediodía ya teníamos la cifra de al menos 40 pero por la tarde se incrementó con 30 reclamos más".

"Básicamente se trató re llamados de vecinos que al salir de sus casas observaron ramas caídas o quebradas. Eso nos generó todavía mucho más labor, incluso hoy mantenemos las secuelas del temporal", dijo.

"Lo que observamos, a diferencia de otros temporales, fue que no se trató de árboles añejos sino saludables. Fue una ráfaga particular de alrededor de 100 KM/H que tiró especies en muy buen estado. También algo peculiar que notamos fue que en Entre Ríos y Rawson, en donde tiró cuatro en efecto dominó, se aplastaron muchos autos pero sin embargo a 20 metros de lugar había bares con sus mesas y sillas intactas. Fue el paso de una ráfaga quirúrgica porque no pasó por todos lados", mencionó.

"Hubo barrios de la ciudad que ni se enteraron que hubo tormenta, así que fue algo diferente. De hecho, podemos decir que este fue el temporal que más autos rompió. Por otro lado, para hoy también tenemos una alerta de lluvias pero la Provincia está dividida en dos, amarilla de la mitad hacia abajo y naranja el norte. Así que veremos con que intensidad se presenta, pero esperamos que no sea con viento para no volver a tener las complicaciones de ayer", concluyó el referente.